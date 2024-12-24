【藝術文化】台博館台語動畫首映 跟著《守護精靈》守護文物

台博館以7隻吉祥物為主角，推出台語動畫首部曲《守護精靈—地底人入侵》，帶領觀眾開啟一場趣味橫生的文化資產守衛戰。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館推出的《守護精靈—地底人入侵》首部曲動畫，由文化部國家語言整體發展方案支持，以台博館的7隻吉祥物為主角，帶領觀眾開啟一場趣味橫生、驚險刺激的文化資產守衛戰。即日起於台博館本館3樓環形劇場登場。

昨（23）日首映會上，台博館館長陳登欽表示，母語的使用是每個人生而擁有的權力，並希望透過各種語言教育和活動的推動，讓台灣主人感覺到能用自己的語言了解台灣的歷史和環境是一件很自然的事。

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《守護精靈—地底人入侵》動畫，講述遊客對一直住在博物館裡的7隻守護精靈們漸漸失去新鮮感，守護精靈們攪盡腦汁好不容易想出新的「招式」吸引觀眾的目光，沒想到竟然被不懷好意的神祕地底人破壞，面臨保護文物的重要挑戰。全片以超過百年歷史的台博館本館建築為主要場景，巧妙結合「藍地黃虎旗」、「帝雉」等藏品故事背景，並參考吉祥物原型動物的生態習性發展專屬招式，以輕鬆幽默的方式帶入博物館經營及環境議題，童趣風格及劇情向親子觀眾傳遞文化守護的價值。

全片使用台灣台語配音，也搭配台灣台語及英文字幕，適合親子家庭一起進行語言共學活動。陳登欽也預告，明（2025）年元旦起，將於台博館官網釋出《守護精靈—地底人入侵》動畫網路版。詳詢台博館官網。

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