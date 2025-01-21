753條「感動蛇」在鶯歌陶博館迎新春！師生與藝術家共創台灣色彩

「感動蛇——陶博聯展」即日起至3月23日於陶博館展出753件陶瓷彩繪作品，帶給觀眾新春好運與感動。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接蛇年到來，新北市立鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會合作推出「感動蛇——陶博聯展」，即日起至3月23日於陶博館1樓陽光特展室展出，集結北台灣國中小學生們與排灣族、國內外藝術家，展出753件「感動蛇」陶瓷彩繪作品，詳細展訊可至陶博館官網或粉專查詢。

參與的學校師生至陶博館校外教學，看到自己的作品感到十分開心且有成就感。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶博館與學學文化創意基金會2021年起「藝起來學學——台灣美感教育啟蒙計畫」，帶領國中小學生彩繪小感動生肖陶瓷素坯，展覽期間也安排近千位學校師生至陶博館校外教學，讓學生們感受到作品在博物館展出驕傲與感動。

請繼續往下閱讀...

學學文化創意基金會副董事長徐莉玲指出，參與學校遍及全台31所，由老師帶領學生採集家鄉5個具在地性、文化性與獨特性的文化色彩，以陶瓷彩繪創作呈現家鄉的特色與美好，每件「感動蛇」彩繪作品都是在地文化的最佳代言者。

排灣族藝術家以及「2024台灣國際陶藝雙年展」首、銀獎得主也一同參與彩繪，展現「印象中的臺灣色彩」。（記者陳奕劭攝）

陶博館介紹，排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆（Etan Pavavalung）、視覺設計師磊勒丹．巴瓦瓦隆（Reretan Pavavaljung）、音樂創作者達卡鬧（Dakanow）不約而同以百步蛇、陶壺、山巒等排灣族元素創作，「2024台灣國際陶藝雙年展」首獎得主佐藤雅之（Sato Masayuki）和銀獎得主黃婧共襄盛舉，對於建築物、街景、美食、文化等台灣意象，透過彩繪創作展現台灣之美。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法