【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】夏日舒心 檸檬系香草

夏日舒心 檸檬系香草

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook

身在大自然農場裡，對於氣溫的變化特別敏銳。立夏甫入，正午氣溫偶爾逼近30度，此時唯有喝一杯充滿檸檬氣息的冷涼香草茶，才能一解暑氣，同時為身心注入清新氣息。於我，香草植物所給予的療癒力是跨越感官限制的，即便樹梢文風不動，在茶湯入喉那瞬間，猶能感受微風拂面，並夾帶些許檸檬香氣。

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台灣人習慣飯後吃水果，融入香草綠葉的水果盤視覺系風格再適合不過了，除了增添風味，也將香草有益於身心的成分一併食入，飯後水果盤發揮小巧思，也能優雅呈現。

檸檬馬鞭草凍飲。

〈台灣婆婆Julia上菜〉檸檬馬鞭草凍飲

常覺造物主奧妙不已，香草明明是葉片，只因形狀略異，就散發著濃淡不一的水果氣息。

其中尤以檸檬系列最多，然而還不只這一味，芳香萬壽菊飽含百香果氣息，鼠尾草依品種不同，有鳳梨及水蜜桃香氣。而光是薄荷品種，也嘗得到葡萄柚、柳橙及鳳梨等果香氣息。所以即便喝香草茶已近20年，我仍經常沖泡出令自己都感到驚喜的茶香氣，我想這正是我熱中此道的原因之一。

又至暑日，這回就來分享簡單又清涼爽口的香草點心。雖然簡單，但只要擅於變化器具及擺盤，還是能成為餐桌上的吸睛風景。

食材：檸檬馬鞭草10公分兩支、海藻吉利丁粉8g、奇異果（或當季水果）

做法：

1.將檸檬馬鞭草煮成約200cc濃縮茶湯，用濾網分次加入海藻吉利丁粉拌勻。

2.倒入容器裡，加入兩片檸檬馬鞭草嫩葉，喜愛的水果丁（片）。冷藏半天即可品嘗。

※成品也可倒扣於淺鉢裡，再加入冰涼的香草茶湯，佐綴新鮮水果丁及香草葉，就是一盅兼具多重感官體會的甜點。

※海藻吉利丁粉品牌不同，比例也不同，請參閱說明。

番石榴浸泡在酸梅糖水中，連內裡都多了梅子味。

〈清邁媳婦Kook上菜〉酸梅浸泡番石榴

這次Kook分享的水果點心，跟台灣常見的芭藥沾梅粉有點相似，只是浸泡後的果肉較軟，內裡也多了梅子風味。向來愛吃冷涼食物的Kook說，相較於台灣在地吃法，她還是喜歡浸泡冰涼湯汁的吃法。而我則順手拈來花瓶裡的綠薄荷一起咀嚼，甚愛尾韻那股清新涼意。

插圖／Kook

香草控婆婆還跟媳婦分享，或許下次可以將夏日盛產的檸檬系列香草，也加入湯汁裡一起煮，或許會有驚喜呢。

食材：番石榴1個、酸梅乾7顆、水400毫升、糖1大匙

做法：

1.將水煮沸，加入酸梅和糖，小火煮約5分鐘後熄火放涼。

酸梅浸泡番石榴。

2.將番石榴切成小塊，當酸梅汁冷卻後，倒入玻璃罐中，將番石榴浸泡，蓋上蓋子冷藏一晚，然後取出食用。

〈香草小記〉

檸檬馬鞭草Lemon Verbena

檸檬馬鞭草Lemon Verbena

葉片細長，盛夏頂端會開出白色穗花，因含檸檬醛成分，全株散發著濃郁的檸檬香氣，是我非常喜歡的檸檬系香草，常沖泡給第一次喝香草的朋友們喝，通常都非常受歡迎。但切記量勿過多，香氣過濃反而不易入口。盛產時會予以風乾保存，香氣仍濃郁。除了香草茶，也適合製作如果凍奶酪等甜點。

檸檬香蜂草Lemon Balm

黃金香蜂草

檸檬香蜂草Lemon Balm

卵狀葉邊緣有鋸齒，常被誤認為薄荷。近年有黃葉品名為黃金香蜂草（下圖右），在花壇雙色搭配種植，視覺效果很棒。葉片具有柔和的檸檬香氣，適合與甜葉及少量薄荷一起沖泡。是很棒的保健香草，具有舒緩放鬆的功效。檸檬香蜂草精油對憂鬱症狀也有緩解作用。

檸檬香茅Lemon grass

檸檬香茅Lemon grass

狹長葉形易與芒草混淆，但揉摸葉片就能嗅聞到一股檸檬氣息，具有幫助消化、舒緩身心等功效，除了泡茶也適合做成香草浴包。我多數使用葉片，而Kook所做泰式咖哩會取根部切片，以慢火烘烤出香氣，再與多款香料搗成泥。檸檬香茅屬強健形香草，十分建議居家種植，能運用於生活很多面向。

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