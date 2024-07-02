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藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊】 李月治／林榮三文學獎我最愛……〈綠燈〉

2024/07/02 05:30

（第十五屆小品文獎．陳東海）

◎李月治

〈綠燈〉是我最喜愛的一篇得獎作品。作者母親在借不到錢時，在地下道向壁，低頭掩面那一幕，那因哭泣而起伏顫動的後背，是如此摧人心肝。

淚眼模糊中，我彷彿看到當年的母親。兒時家境貧困，父母要養活六個小孩，遇到收成不好，母親就得向親友借錢，才能繳我們的學費，嘗盡人情冷暖。

當時二姨嫁了一個公務員，生活比我們好過許多，但她並沒有憐惜生活艱難的妹妹。她常喚母親去家中幫忙，包攬大小事務，貧窮的母親不敢有任何怨言。

母親向二姨借過幾次錢，一旦賣了家禽，就會立刻還錢。一次不知何故，兩姊妹起了爭執，二姨託人來家中討錢，母親在錯愕中，好不容易湊足了錢，交到那人的手上。

那天寒夜醒來，我聽見棉被裡母親極力壓抑的啜泣聲……●

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