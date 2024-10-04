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【藝術文化】多元形式演繹印度史詩 10/5點亮亞太傳統藝術節

2024/10/04 05:30

泰國傳統倥舞猴神哈奴曼（左）故事，源自印度《羅摩衍那》。（印度台北協會提供）泰國傳統倥舞猴神哈奴曼（左）故事，源自印度《羅摩衍那》。（印度台北協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦，印度台北協會、馬來西亞友誼及貿易中心，及泰國貿易經濟辦事處協辦的「2024亞太傳統藝術節」，今年以「大放光明」為題，集結國內外10組不同類型的表演節目，聚焦世界重要節慶「光明節」，以及印度神話傳說《羅摩衍那》。將於10月5日至13日，在傳藝宜蘭園區登場。

印尼皮影戲的內容，常見取材印度經典作品，如《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》。（印度台北協會提供）印尼皮影戲的內容，常見取材印度經典作品，如《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》。（印度台北協會提供）

藝術節邀請印度喀拉拉邦表演藝術團、柬埔寨法爾藝術學院、馬來西亞交融皮影戲劇團、新加坡藝術家薇潔亞．莫翰，分別以苦替雅坦梵劇、新馬戲、皮影戲、印度傳統地畫藝術呈現史詩《羅摩衍那》在各自文化中的不同樣貌，以及傳統藝術如何與當代產生對話。

特別的是，印度台北協會（ITA）特別贊助一場由夏卡緹融合印度舞團演出的舞劇，帶領民眾認識《羅摩衍那》的神話故事。印度台北協會表示，《羅摩衍那》在藝術、文學和傳統的深遠影響，橫跨整個亞洲。起源於印度，傳播至東南亞等地，並衍生出各式在地版本，已成為亞洲各國共享之文化遺產。

此外，台灣團隊如一心戲劇團、不貳偶劇、塔拉那現場藝術、驫舞劇場、泰國皮歇．克朗淳舞團、宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟、柬埔寨法爾藝術學院跨界合作演出，彰顯「大放光明」的精神。詳詢活動官網（https://festival.ncfta.gov.tw/2024APTAF）。

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