斜槓的台南囡仔 「4冠王」黃才郎首度回鄉個展

黃才郎首度在南美館個展，分享作品創作歷程。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾任台灣4座公立美術館館長的黃才郎，長年致力藝術行政與藝術教育推展。南市美術館全新展覽「黃才郎：台灣藝壇斜槓先驅」，是黃才郎首度回鄉個展，向眾人展現與美術生活了一輩子的他，在公務之餘豐沛的創作實力。

在「斜槓」這個詞彙出現前，黃才郎就已成為藝術領域中的斜槓青年。他編輯過《美術雜誌》、《西洋美術辭典》，更被喻為「4冠王」，曾經擔任高雄市立美術館館長、台北市立美術館館長、國立台灣美術館館長及台北當代藝術館長等文化單位要職。

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黃才郎始終堅守自己藝術家喜愛創作的初心，縱然在不同崗位，卻從未放下畫筆。即使國外出差身負繁務，他也利用自己睡前和忙碌間隙，繪畫自己的模樣與所見所聞。南美館表示，這次展出許多幅自畫像，便可看到他公務生活相關的題材和當下感受。2015年退休後，黃才郎有更多時間投入創作，畫作題材從台灣的甘蔗田，到日常中的蔬果等，用畫筆傳達他對生活的感受。

南美館2館「黃才郎：台灣藝壇斜槓先驅」展覽，即日起10月20日展出。（南美館提供）



黃才郎是出生於台南佳里鹽分地帶的「台南囡仔」，南市美術館以「追尋熱點」、「建1座橋」、「初心不變」3大子題，串聯藝術家的經典作品、重要文件、物件和影像策展，呈現黃才郎對於藝術的赤忱之心，和他豐富動人的藝術故事。

今（20日）開幕式，眾賓雲集，包括國立故宮博物院院長蕭宗煌等文化界人士共襄盛舉。南美館長林秋芳表示，黃才郎的生涯包含藝術行政、藝術教育、藝術史研究和藝術創作，以偌大的眼界開拓，為台灣藝術發展造橋開路。

「黃才郎：台灣藝壇斜槓先驅」展覽，地點在南美館2館，即日起10月20日展出。

南市美術館推出「黃才郎：台灣藝壇斜槓先驅」展覽，今（20）天開幕式，文化界貴賓參與盛會。（南美館提供）

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