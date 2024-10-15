水族館的萬聖節慶典驚喜進行中 Xpark「與十俱進」歡慶至年底

Xpark的Happy Halloween活動正驚喜進行中。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕光輝燦爛的10月，上旬有國慶日、月末有萬聖節，Xpark「與十俱進」精選館內5個區域：「暖海生機」、「雨林探險」、「寒帶行凍」、「癒見水母」、「企鵝奇遇」，展示斑海豹MOMO醬、國王企鵝小金牌、海月水母、條紋狗鯊、四眼魚等人氣王可愛的成長軌跡，推出一連串活動，有：小小生命大慶典、壽星特典、Happy Halloween等，即日起至年底，歡迎大家到水族館感受不一樣的節日氛圍，與Xpark一起創造獨特又溫馨的回憶。

即日起至10/31，從入口的迎賓水槽即可感受萬聖節氣氛。（Xpark提供）

有別於陸地上的萬聖節裝飾，Xpark的Happy Halloween很不一樣，即日起至10/31，從入口的迎賓水槽開始，立馬感受到滿滿的萬聖節氛圍，飼育員們在不同的水槽中精心布置節慶相關裝飾，連鈍額曲毛蟹、紅海刺水母都悄悄變身。大家還可以在館內各處找找看驚喜，看是否可拍到搞怪又有趣的奇蹟相片。

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.1樓有充滿自然風的3層大蛋糕，讓遊客拍出獨一無二的生日畫面。（Xpark提供）

歡度國慶日，Xpark首次應景推出壽星特典，於10/15至12/31來館的當月壽星，出示相關證明後，皆可領到專屬壽星慶生帽（皇冠），附有Xcafe及Xfun各50元的折價券（消費滿300元即可使用，不可累計），在館內參觀時，憑慶生帽更可向現場工作人員領取特製的Xpark寶寶貼紙，共3款，推薦大家一起蒐集成套（贈品數量有限，贈完為止）。

想在館內慶生，館內特別以各種生物愛吃的食物，如牧草、鯖魚、胡蘿蔔、蘋果、香蕉等為靈感，打造集成藍綠白3色的清新別緻蛋糕派對，歡迎大家根據上面裝飾的食物，猜猜看都是誰最愛吃的東西，一旁還有超萌的生物圖樣立牌，與遊客共同合影留下獨一無二的生日畫面。別忘了「與眾同樂」區，另可獲得特殊的生日祝福，讓壽星有一個美好難忘的回憶。

館內的期間限定活動，由飼育員們透露生物寶寶們的成長小故事。（Xpark提供）

這個期間不可錯過的限定活動，是由親手照顧著寶寶長大的飼育員哥哥姐姐們與來館的大小朋友們分享，在Xpark出生的寶寶們有哪些成長小故事，預計1天2場，14：00斑海豹、16：00水母。做為第1隻在台灣出生的斑海豹MOMO，從出生之前至今，由負責照顧的飼育員們熬夜好幾個月，不只特別細心照料，還在很多大家都看不見的地方花了許多心思和精力，完全跟人類爸媽在照顧新生兒一樣，充滿愛與關懷。水母的部分，除了可以了解牠們的生活方式、如何繁殖之外，還能近距離觀賞水母寶寶的餵食過程，增長知識又療癒，是寓教於樂的親子出遊最佳選擇，千萬不能錯過。

Xpark推薦的秋日味覺是品嘗水母彩噴餅乾。（Xpark提供）

此外，現在正值涼爽秋天，也是培養閱讀習慣的好時機。由飼育員們推薦多樣生物相關繪本書籍，用有趣的方式學習了解生物及生態環境，每一本都相當引人入勝，不管是大朋友或小朋友皆可找得到適合自己的那一本書。閱讀後，可以藉由直接觀察展區中的生物，近距離發掘各生物的特色及迷人之處，進一步引起興趣和加深理解，享受踏入繪本世界般的體驗。秋日也是味覺的季節，Xpark鐵盒點心一直以來都是銷售TOP3，這次嶄新推出館內超人氣景點「癒見水母」中的Xpark Blue為靈感設計的全新商品「Xpark原創水母彩噴餅乾」，精緻質感的鐵盒內含4種不同款式的水母餅乾，期望大家在Xpark欣賞如萬花筒般繽紛的水母之後，能將這份夢幻場景也一同帶回家與親友們分享。更多相關訊息詳詢Xpark官網。

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