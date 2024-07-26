【藝術文化】工藝中心「尋找顏水龍」 探索「台灣工藝之父」初心

《熱帶魚鑲嵌壁畫》是1973年時顏水龍受委託製作的作品。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為紀念「台灣工藝之父」顏水龍，國立台灣工藝中心主辦「尋找顏水龍」特展，透過3大軸線呈現顏水龍對台灣工藝的影響、與工藝中心關係，邀民眾循跡踏訪了解顏水龍將藝術寓於生活、讓藝術融入空間，乃至推廣台灣手工藝、培育現代工藝人才的遠見，探究他對台灣工藝的理想與實踐。

「台工藝百年進行式」展區對應顏水龍對台灣工藝史的影響，從不同面向理解其「生活就是藝術」的理念與實踐。（工藝中心提供）

工藝中心表示，顏水龍1954年成立「南投縣工藝研究班」（工藝中心前身），是他畢生提倡台灣工藝發展及教育所留下的工藝資產，對國家文化、美學、經濟均有重大影響。今年適逢工藝中心成立70週年，特別推出「尋找顏水龍」特展，跳脫以往固定場館空間的展出形式，以「台灣工藝文化園區」為策展起點，串聯園區內以顏水龍為關鍵元素或主題的展覽、家屋模型、3D影像、園區地景及馬賽克展示空間等。

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特展重現曾在「日月頌—顏水龍與台灣」展中展出的顏水龍台中家屋模型。（工藝中心提供）

「顏水龍×台灣工藝」以顏水龍的工藝活動對應台灣工藝史，展出顏水龍台中家屋模型、3D影像與設計稿，從不同面向理解顏水龍「生活就是藝術」的理念與實踐，聚焦顏水龍與工藝中心的關係，帶領觀者進入時光隧道，從南投縣工藝研究班至國立台灣工藝研究發展中心70年變革歲月，因應產業環境轉型及產業升級，逐步實踐其創立工藝中心的初衷。

「顏水龍×馬賽克鑲嵌藝術」則是顏水龍透過馬賽克鑲嵌藝術，提昇民眾生活美學，園區相關馬賽克藝術，包括1973年製作的《熱帶魚鑲嵌壁畫》，以及現場透過燈箱形式再現的《從農業社會到工業社會》與《向日葵》等作品。展期至11月3日，在台灣工藝文化園區展出。

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