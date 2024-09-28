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藝文 > 品風格 > 城巿散步

【藝週末．城市散步】前進高雄獨立書店！－4之1－三餘書店

2024/09/28 05:30

【編輯室報告】

全台「獨立書店」專題，第二站來到高雄。高雄人海派熱情，也將這樣的心意注入書店營運，透過書店本體展現對「在地」不同層面的關懷，從老屋重生到城市美學的創造，從紙本閱讀到讀者的連結──書店，原來是一座橋。

★★★

三餘書店。（陳彥君攝影）三餘書店。（陳彥君攝影）

請告訴我們書店的小歷史。

三餘書店（下稱「三」）：三餘書店即將邁入十一個年頭，書店名稱取自「冬夜雨讀」典故，鼓勵大家把握時間多閱讀；店內常態有講座、展覽、演出等活動，讓民眾在選書之餘，也能有其他的體驗機會，即使在書店的時間不長，期待也有所收穫而歸。

書店主人鍾尚樺。書店主人鍾尚樺。

決定在高雄開設書店的原因？

三：書店由熱愛高雄的一群人共同成立，希望能成為一扇屬於高雄的窗戶。透過這裡，外頭的人能多認識高雄，也讓在地人更了解台灣。

請用一句話形容你心中的高雄。

三：高雄人勤奮、熱情且好客，這片土地上住著不同族群的美麗所在。

開設獨立書店，最重要的一件事？

三：書店就是要堅持販售書籍，不管書店延伸出什麼形態，書業環境多麼辛苦，最終還是要保持賣書的熱情，努力增加賣書的機會。

開設書店以來，最難忘的一件事？

三：書店曾為吳明益老師的《單車失竊記》舉辦小說科遊展，集結了書店所認識的各界朋友支持，協助在三個月內完成展覽的各項籌備工作；過程中也獲得老師的大力支持，讓很多人因為展覽認識吳明益，相關作品也成為書店最熱銷的書籍。

書店中你最喜歡的一個角落？

三：位於書店二樓臨馬路的靠窗座位，這裡可以看到門前大路的車流，耳邊隱隱能聽到聲響，窗戶上的詩由詩人任明信定期更換；與書店內的緩慢時間相比，一動一靜間，更能感受到被書圍繞的平靜。

三餘書店二樓臨馬路的靠窗座位。（文妤攝影）三餘書店二樓臨馬路的靠窗座位。（文妤攝影）

請推薦書店內或高雄當地不可錯過的伴手禮。

三：書店有自製的明信片，分別是喜愛我們書店的顧客與同事手繪而成，保存了三餘最美的一面。

三餘書店的手繪明信片。三餘書店的手繪明信片。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的高雄一日遊？

三：建議利用捷運來個高雄書店大蒐集：三餘位在橘線文化中心站，過去就是書店聚集的地方；從大東站可往黃埔新村感受眷村風情，至鹽埕埔站也能順便逛逛駁二特區，這些車站周圍皆有多家書店聚集。也歡迎利用文化局的書店地圖資訊，就可以在尋找書店的過程中，遊歷高雄市區的人文發展。

■三餘書店

高雄市新興區中正二路214號

www.takaobooks.tw

圖片提供：三餘書店。

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