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光影繪動 走進故宮 5面投影全沉浸數位展

2025/01/18 05:30

「光影繪動 走進故宮」透過沉浸式展演空間，帶觀眾走入巨幅畫作的磅薄之美。（記者凌美雪攝）「光影繪動 走進故宮」透過沉浸式展演空間，帶觀眾走入巨幅畫作的磅薄之美。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院為擴大宣傳效益，並展現數位時代高科技應用的發展成果，與科文双融、双融域AMBI SPACE ONE合作，即日起在觀光客眾多的台北101推出「光影繪動 走進故宮」數位展，透過沉浸式展演空間，帶觀眾走入巨幅畫作的磅薄之美。同場加映故宮製作的「國寶娃娃入寶山」動畫，由國寶娃娃、玉辟邪與玉鴨帶出故宮文物的故事。

同場加映故宮製作的「國寶娃娃入寶山」動畫，由國寶娃娃、玉辟邪與玉鴨帶出故宮文物的故事。（記者凌美雪攝）同場加映故宮製作的「國寶娃娃入寶山」動畫，由國寶娃娃、玉辟邪與玉鴨帶出故宮文物的故事。（記者凌美雪攝）

標榜跨越時空的沉浸饗宴，「光影繪動 走進故宮」數位展是故宮以經典數位IP為核心，攜手科文双融以專業策展技術，將藝術、科技與文化結合，並由双融域提供沉浸式數位場域與創新技術，結合5面高解析度投影，打造巨幅光影畫軸，讓畫作從平面到動態鮮活展開，打造出獨特的沉浸式展覽體驗，可說是將故宮的經典IP轉化為現代觀眾易於感知的藝術形式。

故宮院長蕭宗煌昨（17）日出席開幕記者會時表示，感謝台達電及双融域團隊，讓展覽有機會「走出故宮」，故宮是最早做新媒體藝術的博物館，由4K、8K到AR、VR、MR，以及技術成熟後打造的「沉浸故宮」展覽。「光影繪動 走進故宮」內容中，「四季行旅」以故宮典藏的山水畫作為主，以動畫演繹5件山水畫中的四季遞嬗；「畫工遊踪」則呈現義大利傳教士郎世寧多件作品，及受其畫風影響的清宮器物，呈現18世紀東西藝術交流的璀璨篇章。

蕭宗煌指出，故宮近幾年新成立的數位資訊室也定義為一個策展單位，打造的每一個數位作品都同時是數位展件，這次展出的「四季行旅」、「畫工遊踪」於2023年在故宮正館首次以沉浸劇場的方式展出，但因受限於故宮正館建築結構，未能完全盡現長卷畫作的氣勢，此次能在專業的沉浸劇場展演空間中重現，期望能帶給觀眾不凡的視聽體驗，並帶動藝文展演產業發展。

展期並不長，自1月18日至2月9日，詳詢連結（https://bit.ly/4gSnSAH）。

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