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【藝術文化】故宮百年在台75年 蕭宗煌：持續與在地連結並打造世界的故宮

2024/12/25 05:52

【藝術文化】故宮百年在台75年 蕭宗煌：持續與在地連結並打造世界的故宮故宮院長蕭宗煌（前排左5）與2位副院長余佩瑾（前排左4）、黃永泰（前排右5），率團隊提早拜年。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院昨（24）日舉辦年終媒體茶敘，除針對外界關注的「故宮100+」院慶相關活動，進行完整的說明，故宮院長蕭宗煌也從歷史的脈絡，首次以4階段變遷來定義故宮與台灣密切的關係。

蕭宗煌表示，故宮百年來的發展，仰賴歷代故宮人，守護世界人類文明重要的文化資產；更值得強調的是，故宮自1925年在北京成立至今百年歲月中，其實有75年是在台灣落地生根，持續與台灣在地連結、深刻對話，並逐步打造成世界的故宮。
蕭宗煌將故宮的發展脈絡分為4個階段，第1階段是1925年至1948年肇始播遷時期，從1925年10月10日故宮博物院於中國北京成立，至1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物，歷經萬難遷至台灣。第2階段是1949年至1965年北溝時期，遷台文物，起初借放在台中糖廠倉庫，1950年移入台中霧峰北溝庫房，故宮老前輩們在艱困環境下清點文物、研究出版、陳列展示長達15年。

故宮院長蕭宗煌特別說明百年院慶logo（如圖片下方講台的延伸設計圖樣）的設計，因建國百年時已經有很多「100」被使用，因此，設計者以國字「百」為靈感，像排火柴棒一樣，把「一」與「日」中間的「1」取出，再將「日」中間的「一」也取出，疊成「+」，於是有了「100+」繼續前進的意象。 （記者凌美雪攝）故宮院長蕭宗煌特別說明百年院慶logo（如圖片下方講台的延伸設計圖樣）的設計，因建國百年時已經有很多「100」被使用，因此，設計者以國字「百」為靈感，像排火柴棒一樣，把「一」與「日」中間的「1」取出，再將「日」中間的「一」也取出，疊成「+」，於是有了「100+」繼續前進的意象。 （記者凌美雪攝）
直到故宮北院開館，便開始紮根台灣並與世界連結。也就是第3階段1965年至2000年的發展時期，1965年故宮新館在台北外雙溪揭幕，全面發展博物館典藏、研究、展示、教育等功能。第4階段就是2000年以來的轉型時期，涵蓋2015年嘉義故宮南院開館、2018年啟動「新故宮計畫」等，秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展的精神，讓故宮成為國際上典藏華夏文物的專業博物館典範。

故宮副院長黃永泰說明「新故宮計畫」進度，指出連接捷運出入口的設計，將有完善無障礙步行系統。 （記者凌美雪攝）故宮副院長黃永泰說明「新故宮計畫」進度，指出連接捷運出入口的設計，將有完善無障礙步行系統。 （記者凌美雪攝）
蕭宗煌指出，如今故宮人傳承至第4代，秉持博物館專業，從典藏、研究、展示、教育、科技、文創等方面，展現豐沛的創新量能。展望2025年，為吸引更多國內外觀光客，除規畫精采的展覽之外，也將發行南北聯票，與航空、高鐵、旅館業者推出套裝行程，並與外交部、交通部觀光署等跨部會合作，整合資源行銷百年院慶。

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