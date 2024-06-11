金澤最古老神社石浦神社唯一海外分社 「北投石浦神社」安座北投日勝生加賀屋

金澤最石浦神社的台灣分社「北投石浦神社」，於2024年6月6日下午6點6分舉行安座儀式。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕位於日本石川縣金澤市的石浦神社，擁有2200多年悠久歷史，日前宣布其首個海外分社落戶於北投的日勝生加賀屋。石浦神社是當地最古老且最受敬仰的神社，以締結美好姻緣、保佑安產、家內安全和除厄的靈驗而聞名。石浦神社選擇北投日勝生加賀屋做為其海外第1分社，不僅因該飯店為石川縣加賀屋在海外的首個分館，更因其致力於為台灣民眾提供道地的日式文化體驗，讓旅客不需出國即可感受石川縣的獨特魅力。石浦神社表示，北投日勝生加賀屋的日式傳統與石浦神社推廣日式傳統文化相契合，如此合作將有助於深化兩地的文化連結；而北投以其溫泉和日本文化歷史脈絡而著名，這也使得座落於此的北投石浦神社更加具有意義。

北投日勝生加賀屋日前舉行日本神社祭儀，安奉北投石浦神社。（日勝生加賀屋提供）

因緣際會之下，石浦神社在今年成立唯一的海外分社──北投石浦神社，請日本匠師依照傳統，用檜木打造出一座精緻的小神社，並從日本飄洋過海來到北投，安座於日勝生加賀屋溫泉飯店。神社內安置石浦大神、廣坂稻荷大神和台灣大神，以祈願台灣平安、保佑人民為願。安座儀式於令和6年6月6日下午6點6分6秒（台灣時間2024年6月6日下午6點6分），在日勝生加賀屋6樓的金娘苑隆重舉行。儀式由石浦神社的宮司長谷吉憲親自主持，為石浦大神、廣坂稻荷大神和台灣大神舉行莊嚴的安座儀式，並有巫女表演優雅且神聖的豐榮舞，祈求五穀豐收、國泰民安和繁榮昌盛。

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巫女表演優雅且神聖的豐榮舞。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋表示，隨著石浦神社──北投石浦分社的正式設立，石浦大神也正式進駐台灣，希望藉此為北投地區增添新的文化景點，並深化台日文化交流，也期望通過這次合作，不僅提升北投的文化價值，還能為台灣民眾提供一個了解和體驗日本傳統文化的新平台。未來，這裡將成為一個重要的宗教與文化場所，吸引更多遊客前來參拜和觀光。

「北投石浦神社」座落於日勝生加賀屋6樓的金娘苑，為台灣民眾提供一個了解和體驗日本傳統文化的新平台。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋強調，期待這一具有歷史意義的合作，深化台日兩國的交流與緣分的締結。透過石浦神社的設立，北投地區將注入新的文化活力，為居民和訪客帶來豐富的精神信仰和獨特的文化體驗。這一舉措不僅象徵著兩地文化的融合，也為未來更多的跨國文化交流。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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