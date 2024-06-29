自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 城巿散步

5-1【藝週末．城市散步】台北作家的台北物語—上：張惠菁╳張亦絢╳黃麗群

2024/06/29 05:30

【編輯室報告】

台北是許多異鄉人的城市，三位成長於台北的優秀寫作者，也曾離開、居住於他方，而再度回返這個自小熟習的水城，且看他們如何透過彷彿俯瞰的凝視，說出自身所思所歷的台北物語。明日刊出下集。

張惠菁：

張惠菁在母校台大，現在是樂學館，過去是總圖書館的中庭。她說：「我現在仍常回到台大校園，通常是為了去總圖書館借書或查資料。在台大校園的樹木邊。」張惠菁說，「父親曾被他當時的公司，派到海外去進修。當時出國是大事，母親把我們三姊妹打扮得很好看，去送行。我懷疑當時的我並不清楚知道什麼是出國，台北這座城和外界的關係是如何，大人們如此大費周章用，用一等大事的規格對待它，又是為了什麼。我頭上的緞帶花，是媽媽用某年家中收到的豪華巧克力禮盒上的裝飾改造的，讓我和姊姊戴著它去參加了不少親戚的婚禮，直到年齡不再適合戴這麼大的緞帶花為止。」

張亦絢：

2022的張亦絢。她說：「比起我的臉，我有其他更愛，台北的容顏（不必俊俏）。」1984年6月4日。十一歲。當6月4日還未有特別意涵，張亦絢在還沒成為二二八紀念公園的新公園。

黃麗群：

黃麗群說，「台北於我是家居，反而很少拍自己的照片，這是六月初的近照（不是台北）（心虛）」。黃麗群兩歲時於行天宮的階梯。「這個小孩子居然在恩主公面前翹二郎腿。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應