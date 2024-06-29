5-1【藝週末．城市散步】台北作家的台北物語—上：張惠菁╳張亦絢╳黃麗群

【編輯室報告】

台北是許多異鄉人的城市，三位成長於台北的優秀寫作者，也曾離開、居住於他方，而再度回返這個自小熟習的水城，且看他們如何透過彷彿俯瞰的凝視，說出自身所思所歷的台北物語。明日刊出下集。

張惠菁：

張惠菁在母校台大，現在是樂學館，過去是總圖書館的中庭。她說：「我現在仍常回到台大校園，通常是為了去總圖書館借書或查資料。在台大校園的樹木邊。」張惠菁說，「父親曾被他當時的公司，派到海外去進修。當時出國是大事，母親把我們三姊妹打扮得很好看，去送行。我懷疑當時的我並不清楚知道什麼是出國，台北這座城和外界的關係是如何，大人們如此大費周章用，用一等大事的規格對待它，又是為了什麼。我頭上的緞帶花，是媽媽用某年家中收到的豪華巧克力禮盒上的裝飾改造的，讓我和姊姊戴著它去參加了不少親戚的婚禮，直到年齡不再適合戴這麼大的緞帶花為止。」

張亦絢：

2022的張亦絢。她說：「比起我的臉，我有其他更愛，台北的容顏（不必俊俏）。」1984年6月4日。十一歲。當6月4日還未有特別意涵，張亦絢在還沒成為二二八紀念公園的新公園。

黃麗群：

黃麗群說，「台北於我是家居，反而很少拍自己的照片，這是六月初的近照（不是台北）（心虛）」。黃麗群兩歲時於行天宮的階梯。「這個小孩子居然在恩主公面前翹二郎腿。」

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