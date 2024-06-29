5-3【藝週末．城市散步】在台北，投票、公車睡過站、靜坐過午夜，才是正經事

台北市被稱為台灣的「天龍國」，哪些特質是「天龍人」專有？

張惠菁：「天龍國」既然是許多中央機關的所在，也就同時會是許多運動最終聚合、發生的地理空間。這個二元性，應該是台北重要的特質之一。台灣的許多價值在這裡碰撞，理想與失望在這裡發生。

台北是許多運動發生的空間。圖為2013年「公民1985行動聯盟」號召群眾為洪仲丘送行。（資料照）

張亦絢：明明只是台北，卻會起名「全國什麼什麼什麼」。

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黃麗群：終於有機會平反這件事⋯⋯有個都市傳說：「台北市的人很介意台北人的定義」（比方說，認為住哪裡哪裡就「不算台北」），但我自己一向不如此，身邊的人也一向不如此（甚至，我成長經驗中從不記得有人討論過「台北的範圍」），我想習於台北的人其實不太關心台北的事情⋯⋯如果非要說天龍，我的想法是：只關注「排除性」才不是真正的天龍心態呢！真正的天龍心態，難道不該是「普天之下莫非王土」嗎？（舊台北縣長大的朋友說：我才不要！）

一個「天龍人」可能是台北人也可能不是，「台北人」（或有些人在意的精確定義：台北「市」人）也未必都是「天龍人」。假使以最世俗與最「排除」的定義討論天龍人的特質，借用我說過的笑：那就是活在陽明山永福里到中山北路六段美國學校。但我猜他們未必關心天龍人的名詞討論。

有什麼行為／興趣／消遣，是只會在台北市做的？

張惠菁：在清晨去爬陽明山。有一陣子我會在清晨六時出門上陽明山，在十一時左右下山，錯開更多人上山的時間，擁有一整座安靜、籠罩著水霧氣的山。並且回到山下才不過中午時分，珍貴的週末還剩下很多。

陽明山晨間的海芋景色。（達志）

張亦絢：投票、在公車上睡過站。玩到（或靜坐）過午夜。

黃麗群：吃鼎泰豐。

鼎泰豐小籠包。（鼎泰豐提供）

有沒有哪一首歌，是想點播給台北市的？

張惠菁：Coldplay的〈Fix You〉。容我試譯它的歌詞：「當你盡了全力，卻無法成功／當你得到想要的，卻得不到需要的／當你如此疲倦，卻睡不著，困在挫敗之中」……想想我前面說的台北做為中央機構所在地、與社會運動聚合地的二元性，因而它必然也是有過許多挫折、有許多嘗試的地方，「燈火會指引你返家／為你重新點燃勇氣／而我會試著，把你修復」，我們在這裡活著，並且修復彼此。

Coldplay〈Fix You〉。

張亦絢：〈乘噴射機離去〉。因為「不必乘噴射機也不必離去，就能『乘噴射機離去』」。

陳珊妮〈乘噴射機離去〉。

黃麗群：猶豫再三還是選1985年王芷蕾〈台北的天空〉。它站在一個十年的中間吸收了那麼多八○年代，現在再聽，旋律的進行像是擠出我童年的萃取液，滴一滴在眉心。

王芷蕾〈台北的天空〉。

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