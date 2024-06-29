5-5【藝週末．城市散步】讀這本書，讀進城市的底層到表層，讀見陌生且高張力的外界角度

曾經因為哪一本書，更認識台北市嗎？

張惠菁：張樞、王俊雄主編，王俊雄、吳光庭、莊學能撰文《臺北原來如此》。這本書的作者是建築師、建築學者們，他們從自然環境、水路、城市的底層到表層空間結構，來解讀台北。

張亦絢：張光直《蕃薯人的故事》、沈孟穎《咖啡時代》、林君安《台北步登公寓》（讀就知）。

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黃麗群：找資料時翻到的《臺北市志稿》（1961），裡面收錄了我也沒聽過的鄉聞（事實上，「台北人」與「台北市」之間可以非常斷裂）。另外一個是歷屆台北文學獎作品集，原因在於得獎作品通常是我所陌生的、高張力的外界角度。

請簡短介紹您的最近一本著作。

張惠菁：《比霧更深的地方》，這本書中的散文，跨越我在北京居住四年後，回到台北生活的時間。

《比霧更深的地方》。（木馬出版）

張亦絢：《感情百物》，就感情百物。

《感情百物》。（木馬出版）

黃麗群：《我與貍奴不出門》，時報出版。

《我與貍奴不出門》。（時報出版）

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