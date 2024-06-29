5-2【藝週末．城市散步】家常的感受，平凡的輝煌——台北：一座從水中浮出的城市

請為您成長或居住的台北市行政區域寫生。

張惠菁：這個城市位在台北盆地，歷史上它的所在地曾經是一個沼澤湖泊。當我從陽明山上俯瞰微光閃閃的台北，經常覺得它還是一座從水中浮出的城市。

淡水河與水上的台北。（資料照）

張亦絢：一個小學生走來，大大站定。我問：你迷路？他說：不，我正在回家的路上。我稱讚了他長耳朵的傘（兔子造形）。他得償所願，還說了吉祥話。此乃介於寂寞與不寂寞之間的本鄉（木柵）情調。

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黃麗群：好普通，但也好在普通。

如果有三個關鍵字是只能屬於台北市的？

張惠菁：淡水河，高樓間的天空，黃昏時的城市立面。「只能」這個限制太難了，台北有的東西，台灣其他城市多少也都有。台北的樓不算太密集，樓與樓之間有大片的天空。黃昏時候，亞熱帶陽光淡淡的金黃色灑在捷運、橋梁、大樓的立面，甚至在家家戶戶的鋁門窗上，有種家常的感受，平凡的輝煌。淡水河水系，跟歷史上台北盆地人群的移動很有關。

[２]

張亦絢：惡：雖已在對中正紀念堂做空間解嚴，但太不夠──不義遺址到處有，但台北忍受得很龐然。奸（商）：我喜歡「商」，因做生意是有創造力。但「反商」的「奸商」，會製造掠奪與無情的空間，使我城受磨難。客：我算落腳台北第三代，會有天長地久感。但前幾代因求學才來的「客氣」，還在記憶中。碰到「新客」，除「新」之外，也覺像「前人」。在這誰都有點海角天涯，都很台北人、台北客。

黃麗群：蒸。還需要解釋嗎？我每天是一顆包子。吃太飽的時候兩顆。鬆。或許因為台北於我很家常，很少感到台北緊迫的一面，反而覺得它像一套穿熟的休閒服，也不失體面，身體在其中也有空間。台北人走路我也覺得慢。穩。易於駕馭的城市尺度、優秀的治安環境與還不錯的基礎建設、大多數居民願意隨時打開個人界線幫助陌生他人。有時大家討論台北的「安全感」，我想它有比安全感再多角度的一點「穩」，來自於上述各種空間與系統與人的加總。

總統府曾舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」，台北有哪一處也是您心中的「夢寐以求」？

張惠菁：如果能在淡水河上待一個日夜。有一回，我在清晨時分站在台北橋上，背後是河口的方向，眼前是大稻埕、萬華方向，給我一種從河的角度的台北視角。雖然淡水河就在我們身邊，但我們不常擁有從河面觀看陸地的視角。

張亦絢：曹永和故居。放眼世界，少有那麼有趣又詩意的史家。了不起的文化泉眼。若保存不了，我會記恨一輩子。史稱「奪寶之恨」。

曹永和故居。（文化局提供）

黃麗群：我在小巨蛋附近住了很多年，夢寐以求的是從前松山菸廠裡的一千棵樹。過去若由南京光復路口一路散步到國父紀念館，每經過光復南路舊菸廠外那一段，明明是交通繁忙的幹道，卻會忽然出現八方風起的體感，天往更天之處推升，地往更地的之處深沉，很後來才知道原來那當中藏著有小小的森林。「夢寐以求」四個字其實並不總是美，我必須承認，現在若經過大巨蛋現址，內心會分泌出如今這年紀已很少產生的憎恨。

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