【藝術文化】文化幣首週領取率達4成 16歲新領族最踴躍

從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最高，然後依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化禮金自1月1日起開始發放至今1星期，根據文化部統計的最新數據顯示，已有80萬人領取，領取率高達40%，消費金額達7,000萬，其中領取率最高的，今年剛滿16歲的新領族；至於青少年比人氣的「邀請碼」，也在1週內衝破去年人氣王累積1年的數字，文化部表示，目前已有1位「超級E人」成功邀請257名朋友，獲得點數達2,580點，打敗去年最高紀錄2,190點。

今年新一波文化幣，最大特色是從16-22歲青年每人1,200點（約146萬人），新增13-15歲每人600點試辦（約60萬人），也就是說，除了還沒從22歲「畢業」的舊領族之外，有不少今年剛滿16歲以及13-15歲的新領族。

請繼續往下閱讀...

文化部根據過去7天的領用數據分析，領取最踴躍的是16-18歲高中生，領取率破50%，尤其今年首次領取的16歲新領族，領取率最為踴躍，達52%。從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最踴躍，然後曲線往兩邊遞降，依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。

文化部長李遠看到統計數字很開心地表示，13-15歲國中生去書店消費的比例高達67%，這點讓他很吃驚。平常是「小野爺爺」的李遠，還很意外發現，去年12月底剛過完生日的大外孫，雖然才小六，但因剛好跨進13歲門檻，竟幸運躋身「新領族」，可以開始學習文化消費，李遠也對13-15歲的國小和國中生與家長喊話，希望家長有空也陪孩子們一起領一起花文化幣，一起享受各種文化的體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法