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【藝術文化】工藝中心藝啟十方第1波 永續之藝聚焦環保與再生

2025/01/24 05:30

「永續之藝」聚焦材質與土地的對話，展示工藝如何以天然材質與友善技法實現環境永續。（記者董柏廷攝）「永續之藝」聚焦材質與土地的對話，展示工藝如何以天然材質與友善技法實現環境永續。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣工藝中心策辦的「藝啟十方—工藝地圖上的繁星」展，今年以雙檔期形式策辦，首檔「永續之藝」展現工藝透過獨特的方式回應永續議題，展品涵蓋陶瓷、木雕、金屬、漆工等媒材，聚焦環保與再生材料，以及天然材質與友善技法。即日起至3月16日，在台北當代工藝設計分館3樓登場。

展覽以「工藝的永續生命」為核心，傳達工藝以土地的溫度、文化的根基與人心的連結為核心，展品則以自然為靈感，強調台灣多元文化特質，從材質選擇到創作技法，建立工藝與土地的情感連結。

陶藝家林善述的作品〈2023-04〉轉化公仔造型，簡化細節，利用釉彩逐筆手繪，慢工表現土與釉的質感；陳慧芬的作品〈飛天地藏〉以木雕結合佛像彩繪，傳承佛教信仰的思想涵養；官小欽的作品〈吉祥物—霸氣〉使用銅、不鏽鋼、純金箔等媒材，創作出散發金屬光澤的龍像。

工藝中心主任陳殿禮表示，去年適逢工藝中心成立70週年，今年將以「工藝70+1」為契機，從傳統文化資產中汲取靈感，探索工藝在現代生活中的多元運用，盼透過本展引領觀者欣賞工藝之美，喚醒生活美學與環境永續的深刻共鳴。第2檔「幸福之源」預計將於3月22日展開。

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